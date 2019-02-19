У Німеччині спустили на воду перший анаеробний підводний човен для Сінгапуру



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Сінгапур отримає підводні човни класу U218SG

Всього Сінгапур замовив 4 підводних човни у ФРН

У місті Кіль відбувся спуск на воду підводного човна класу U218SG Invicible для потреб флоту Сінгапуру.

Про це повідомляє ресурс Naval Today.

Формально човен буде переданий замовнику після всіх тестувань лише в 2021 році. Головним виробником субмарини стала компанія Thyssenkrupp Marine Systems.

Підводні човни класу U218SG відрізняються тим, що мають анаеробну енергетичну установку, яка не залежить від повітря, що збільшує радіус дії підводного човна. Водозміщення таких підводних човнів складає 2 тисячі тон.

Всього Сінгапур замовив в ФРН 4 підводних човни відповідного класу по контрактам 2013 і 2017 років. Нові підводні човни замінять в сінгапурському військово-морському флоті човни класу Archer, які створювалися в 1960-х роках.

Нагадаємо також, що у флоті США з’явиться новий підводний човен. Підводний човен USS South Dakota (SSN 790) буде вже 17 судном серії підводних човнів класу Вірджинія, а також 7 судном підкласу Block III.

Дані підводні човни створені для ведення боротьби із надводними і підводними човнами супротивника, нанесення наземних ударів, підтримки сил спеціальних операцій, проведення розвідки і спостереження, а також мінування. Підводні човни класу Вірджинія можуть діяти як в прибережній зоні, так і в світовому океані.