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    Технології

    У Польщі порахували українців завдяки смартфонам

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    У Польщі порахували українців завдяки смартфонам

    Фактична кількість громадян України, які живуть у Польщі, залишається загадкою

    У січні поточного року в Польщі було 1,27 млн громадян України. Їх кількість вдалося встановити завдяки мобільним телефонам. Про це в четвер, 7 березня, повідомляє Gazeta Wyborcza

    Видання зазначає, що фактична кількість громадян України, які живуть у Польщі, залишається загадкою. Причина - точні дані відсутні як в уряду, так і в Управлінні соціального страхування (ZUS). Ні дані про видані візи, ні кількість виданих дозволів на роботу або постійне проживання, ні страхові внески не дають повної інформації про кількість українців у Польщі. 

    У цій ситуації джерелом інформації стали смартфони, які використовують громадяни України. Компанія Selectivv, яка вивчає звички і поведінку власників телефонів, має дані, які допомогли це визначити. 

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    Аби переконатися, що телефон, швидше за все, належить українцеві, досить знати, що карта належить одному з польських операторів, пристрій налаштовано на українську або російську мову і хоча б раз на рік приєднується до українських стільникових мереж. 

    Користувачів, які відповідають вищезгаданим критеріям, у січні в Польщі було 1,27 млн. Роком раніше їх кількість становила понад 830 тисяч. 

    Дані, якими володіє Selectivv, анонімні. Однак компанія навіть знає, скільки українок у Польщі планують вагітність або вже чекають дитину. Це можна дізнатися завдяки програмам з планування вагітності. 

    Напередодні також повідомлялося, що в Польщі з'явилися банкомати з меню українською мовою.

     

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