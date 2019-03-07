У Польщі порахували українців завдяки смартфонам



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Фактична кількість громадян України, які живуть у Польщі, залишається загадкою

У січні поточного року в Польщі було 1,27 млн громадян України. Їх кількість вдалося встановити завдяки мобільним телефонам. Про це в четвер, 7 березня, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Видання зазначає, що фактична кількість громадян України, які живуть у Польщі, залишається загадкою. Причина - точні дані відсутні як в уряду, так і в Управлінні соціального страхування (ZUS). Ні дані про видані візи, ні кількість виданих дозволів на роботу або постійне проживання, ні страхові внески не дають повної інформації про кількість українців у Польщі.

У цій ситуації джерелом інформації стали смартфони, які використовують громадяни України. Компанія Selectivv, яка вивчає звички і поведінку власників телефонів, має дані, які допомогли це визначити.

Аби переконатися, що телефон, швидше за все, належить українцеві, досить знати, що карта належить одному з польських операторів, пристрій налаштовано на українську або російську мову і хоча б раз на рік приєднується до українських стільникових мереж.

Користувачів, які відповідають вищезгаданим критеріям, у січні в Польщі було 1,27 млн. Роком раніше їх кількість становила понад 830 тисяч.

Дані, якими володіє Selectivv, анонімні. Однак компанія навіть знає, скільки українок у Польщі планують вагітність або вже чекають дитину. Це можна дізнатися завдяки програмам з планування вагітності.

Напередодні також повідомлялося, що в Польщі з'явилися банкомати з меню українською мовою.