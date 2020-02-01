У популярному месенджері з’явилася нова функція



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Україна стала однією з перших країн, в якій запущена ця опція

У месенджері Viber з’явилася довгоочікуване оновлення з функцією «Мої нотатки». Про це повідомляє прес-служба компанії.

У діалоговому вікні користувача з’явився особистий чат, який можна використовувати в якості чернетки повідомлень, заміток, сховища важливих посилань і файлів. Відзначається, що вони будуть доступні тільки користувачеві.

У чаті «Мої нотатки» можна:

пересилати будь-які повідомлення для їх зберігання;

робити резервні копії, як і в звичайних чатах;

позначати замітки як виконані (для цього потрібно натиснути на кружок зліва від повідомлення);

переглядати його на будь-якому пристрої.

Україна стала однією з перших країн, в якій запущена ця опція. На даний момент вона доступна тільки на пристроях на базі Android і десктопній версії додатка, на iOS з’явиться найближчим часом.

Нагадаємо, розробники популярного месенджера WhatsApp продовжують оновлювати його, додаючи в додаток нові функції і можливості, при цьому багато хто вже досить давно є у конкурентів, наприклад, у того ж Telegram. WhatsApp отримає довгоочікувані анімовані стікери.

Як повідомлялося, Цукерберг вирішив радикально змінити Facebook і розлютити людей.

Джерело Itsider.