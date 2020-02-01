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    Технології

    У популярному месенджері з’явилася нова функція

    • Розсилка
    У популярному месенджері з’явилася нова функція

    Україна стала однією з перших країн, в якій запущена ця опція

    У месенджері Viber з’явилася довгоочікуване оновлення з функцією «Мої нотатки». Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У діалоговому вікні користувача з’явився особистий чат, який можна використовувати в якості чернетки повідомлень, заміток, сховища важливих посилань і файлів. Відзначається, що вони будуть доступні тільки користувачеві.

    У чаті «Мої нотатки» можна:

    • пересилати будь-які повідомлення для їх зберігання;
    • робити резервні копії, як і в звичайних чатах;
    • позначати замітки як виконані (для цього потрібно натиснути на кружок зліва від повідомлення);
    • переглядати його на будь-якому пристрої.

    Україна стала однією з перших країн, в якій запущена ця опція. На даний момент вона доступна тільки на пристроях на базі Android і десктопній версії додатка, на iOS з’явиться найближчим часом.

    Нагадаємо, розробники популярного месенджера WhatsApp продовжують оновлювати його, додаючи в додаток нові функції і можливості, при цьому багато хто вже досить давно є у конкурентів, наприклад, у того ж Telegram. WhatsApp отримає довгоочікувані анімовані стікери.

    Як повідомлялося, Цукерберг вирішив радикально змінити Facebook і розлютити людей.

    Джерело Itsider.

    технології Україна Facebook мессенджер
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