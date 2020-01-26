Популярний месенджер отримає нову довгоочікувану функцію



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WhatsApp отримає довгоочікувані анімовані стікери

Розробники популярного месенджера WhatsApp продовжують оновлювати його, додаючи в додаток нові функції і можливості, при цьому багато хто вже досить давно є у конкурентів, наприклад, у того ж Telegram.

Іноді може здатися, що розробники WhatsApp поступово переймають те, що користується популярністю серед користувачів Telegram. Втім, навіть якби це і було так, в цьому немає нічого поганого. Від конкуренції завжди виграють кінцеві користувачі.

Наприклад, стікери в WhatsApp з’явилися всього близько року тому, які давно є у Viber і Telegram. Влітку минулого року в Telegram додали анімовані стікери, які швидко стали дуже популярними. Завдяки WaBetaInfo ми знаємо, що скоро користувачам WhatsApp теж стануть доступні анімовані стікери.

Перші згадки про таку можливість з’явилися ще в квітні минулого року, проте, схоже, що розробники з Telegram просто впоралися із завданням швидше. Джерело додає, що до появи анімованих стікерів в WhatsApp пройде дуже короткий проміжок часу, так як функціональність вже майже готова.

WaBetaInfo отримав доступ до нової версії програми, в якій можна завантажити пакети анімованих стікерів. Джерело підтверджує, що вони чудово працюють.

Нагадаємо, 19 січня, в роботі месенджера WhatsApp стався глобальний збій.

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Джерело Technoportal.