У пустелі пройшли випробування детектору для пошуку води на Марсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: europlanet-eu.org Детектор води зовні нагадує металошукач

Випробування детектора проводилися в пустелі в Омані

Розробники з італійського Національного інституту астрофізики в пустелі в регіоні Дофар в Омані провели випробування детектора ScanMars, за допомогою якого космонавти зможуть в майбутньому шукати воду на Марсі.

Про це повідомили під час презентації на конгресі European Planetary Science, пише Громадське.

«Детектор води зовні нагадує металошукач. ScanMars являє собою платформу на коліщатках, яку космонавти мають переміщати по досліджуваної поверхні. У платформі розміщений невеликий радар, який через певні проміжки часу посилає радіочастотні імпульси та отримує їхнє відбиття», - йдеться у публікації.

Випробування детектора проводилися в пустелі в Омані в межах місії AMADEE-18, що стартувала в лютому 2018 року. Метою цієї місії є моделювання марсіанських умов, зокрема для випробування нових технологій і розробок.

Розробники зробили близько 70 тисяч радіолокаційних досліджень ділянки поверхні протяжністю 1,4 кілометра. При цьому були зібрані дані про ґрунт на глибині до п’яти метрів.

За словами розробників, детектор поки не здатний визначати наявність води в ґрунті, але може знаходити різного роду неоднорідності, які можуть вказувати на наявність води.

Нагадаємо, вчені з Національного астрофізичного інституту в Болоньї виявили на південному полюсі Марса підлідну водойму діаметром близько 20 кілометрів — це перші переконливі свідчення наявності води в рідкому стані на планеті.

До слова, нещодавно космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.