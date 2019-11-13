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    Технології

    У роботі Instagram та Facebook стався масштабний збій

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    Користувачі двох соцмереж зіткнулися зі збоями в роботі сайтів - У роботі Instagram та Facebook стався масштабний збій
    Користувачі двох соцмереж зіткнулися зі збоями в роботі сайтів

    Користувачі мають проблеми із завантаженням новинної стрічки, входом у свої акаунти та труднощі з публікацією сторіз

    Користувачі соцмереж Facebook та Instagram по всьому світу у вівторок, 12 листопада, зіткнулися зі збоями в роботі сайтів.

    Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернетресурсів.

    На збої у Facebook частіше за інших скаржаться користувачі зі США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю, Великобританії. Так, 73% з них відзначають неполадки в роботі новинної стрічки, ще 14% - повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% відчувають проблеми зі входом у свої акаунти.

    З неполадками в Instagram стикаються користувачі у Великобританії, США, Угорщині, Греції та Туреччині. Велика частина з них мають проблеми із завантаженням новинної стрічки (67%), у 21% виникають труднощі з публікацією сторіз, 11% скаржаться на неполадки в роботі сайту.

    До слова, 11 листопада у роботі Приватбанку стався збій через розпродажі на Aliexpress.

    США інтернет технології Facebook соціальні мережі Instagram
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