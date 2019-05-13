У Шрі-Ланці після нападів на мусульман уряд заблокував соцмережі



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У квітні у Шрі-Ланці сталися криваві теракти

В одному з міст Північно-Західної провінції натовп людей закидав камінням мечеті і магазини, якими володіють мусульмани

Уряд Шрі-Ланки оголосив про тимчасове заблокування деяких соціальних мереж і месенджерів – зокрема, Facebook і WhatsApp.

Подібний крок викликаний нападами на мусульман, заявили в прес-службі уряду країни в понеділок, 13 травня.

Днем раніше кілька десятків людей в одному з міст Північно-Західної провінції закидали камінням мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. Крім того, співрозмовники агентства Reuters повідомили про чоловіка, якого побили в результаті суперечки, що почалася в Facebook.

Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

Джерело: DW