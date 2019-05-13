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    У Шрі-Ланці після нападів на мусульман уряд заблокував соцмережі

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    У квітні у Шрі-Ланці сталися криваві теракти&nbsp; - У Шрі-Ланці після нападів на мусульман уряд заблокував соцмережі
    У квітні у Шрі-Ланці сталися криваві теракти 

    В одному з міст Північно-Західної провінції натовп людей закидав камінням мечеті і магазини, якими володіють мусульмани

    Уряд Шрі-Ланки оголосив про тимчасове заблокування деяких соціальних мереж і месенджерів – зокрема, Facebook і WhatsApp.

    Подібний крок викликаний нападами на мусульман, заявили в прес-службі уряду країни в понеділок, 13 травня.

    Днем раніше кілька десятків людей в одному з міст Північно-Західної провінції закидали камінням мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. Крім того, співрозмовники агентства Reuters повідомили про чоловіка, якого побили в результаті суперечки, що почалася в Facebook.

    Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. 

    До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

    Джерело: DW

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