США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації

Попри вакцинацію в США фіксують зростання захворюваності Covid-19

Білий дім не планує впроваджувати в США паспортів вакцинації чи будь-яких аналогів федеральних Covid-паспортів.

Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

«Не буде ні федеральної бази даних щодо вакцинацію, ні федерального мандату, який вимагатиме, щоб кожен отримав єдине свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу», – зауважила вона.

Зазначимо, що президент США Джо Байден поставив нову мету вакцинації від коронавірусу. Байден хоче, щоб за перші його 100 днів президентства у США зробили 200 мільйонів проти коронавірусу.

Попри вакцинацію в США фіксують зростання захворюваності Covid-19, однак тижневий показник летальних випадків знизився на 12% - до 847.

Всього близько 104,2 мільйона жителів отримали мінімум одну дозу вакцини. А 59,9 мільйона осіб вже отримали дві дози.

США знаходяться на першому місці антирейтингу країн, які торкнулася епідемія. З початку пандемії захворіли на коронавірус понад 31 мільйона осіб, число померлих перевищує 568 тисяч.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту ухвалили рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.