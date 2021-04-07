Zoom заборонив користуватися своїми послугами російській владі і держкомпаніям

Zoom відключає російські державні компанії від свого відеозв'язку

Держоргани і держкомпанії Росії залишаться без повноцінних версій всесвітньо відомого сервісу відеоконференцій Zoom. Російським партнерам розробника даного продукту з 31 березня 2021 р заборонено продавати його ліцензії в держсектор.

Як стало відомо CNews, російські держоргани і компанії з державною участю більше не зможуть користуватися сервісом відеоконференцій Zoom. Американська компанія Zoom Video Communications відкликала у своїх партнерів авторизацію на продаж свого сервісу в організації даного типу в Росії з 31 березня 2021 г. Ці відомості редакції підтвердили три джерела на ринку.

За даними одного з реселерів (партнерів нижчої ланки), відгук своєї авторизації Zoom Video Communications своїм партнерам не пояснила. При цьому за характером послання мова йшла не про тимчасове, а про довгострокове припинення відповідної авторизації.

За даними сайту Zoom її авторизованими партнерами для продажу ліцензій у Росію є московська компанія Rightconf, фірма Rokada (ТОВ «Рокада») з підмосковного Дубни, а також міжнародна корпорація Unify Square зі штаб-квартирою в США і з офісами в Німеччині, Великобританії, Швейцарії , Сінгапурі, Індії, Литві та Австралії.

На момент виходу даного матеріалу в Zoom Video Communications, Rightconf, Rokada і Unify Square прокоментувати CNews відомості про заборону продажів в російський держсектор не змогли.

За даними ресурсів Zoom і його партнерів, безкоштовна версія сервісу розрахована на приватних користувачів і малі організації. Ця версія дозволяє вести необмежену кількість конференцій «один на один», в той час як групові конференції лімітовані 40 хвилинами.

У платній версії Zoom Pro 40-хвилинне обмеження знімається і можливе підключення до 100 учасників конференції. Разом з ліцензією надається доступ до хмарного сховища об'ємом 1 ГБ для запису відео у форматі MP4.

Принциповою відмінністю версії Zoom Business є можливість підключення до конференції до 300 осіб, а Zoom Enterprise - організація додаткової корпоративної IP-телефонії.

Орієнтовна річна ліцензія на Zoom Pro становить близько $150 без ПДВ, на Zoom Business - $200 без ПДВ, Zoom Enterprice - $350 без ПДВ.

За даними CNews, в загальному випадку російські юрособи повинні купувати ліцензії через партнерів Zoom в країні або їх реселерів. Приватні особи можуть це зробити просто через міжнародний сайт розробника.