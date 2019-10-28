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    Фармацевтична компанія «Дарниця» відкривається для екскурсій

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    В екскурсійну програму увійде відвідування двох цехів і логістичного комплексу - Фармацевтична компанія «Дарниця» відкривається для екскурсій
    В екскурсійну програму увійде відвідування двох цехів і логістичного комплексу
    Фото: пресслужба «Дарниці»

    Екскурсії на підприємство будуть безкоштовними для відвідувачів

    Фармацевтична компанія «Дарниця» почала проводити регулярні безкоштовні екскурсії по підприємству для всіх охочих.

    Як повідомляє пресслужба компанії, в екскурсійну програму увійде відвідування інфузійного і ампульного цехів, а також візит на повністю роботизований логістичний комплекс, де готова продукція розподіляється без участі людини.

    «Дарниця» поєднує в собі досягнення кількох поколінь фармацевтів та інноваційні технології виробництва лікарських засобів. Відкритість - частина нової стратегії компанії. Ми хочемо розповісти всім про переваги української фарми, яка йде в ногу зі світовими трендами. «Дарниця» є однією з причин пишатися Україною, і тепер кожен охочий зможе в цьому переконатися», - наводить пресслужба слова Дмитра Шимківа, глави ради директорів Darnitsa Group.

    Екскурсії будуть безкоштовними для відвідувачів. На підприємство допускаються гості старше 12 років. Групову заявку можна подати на сайті «Дарниці».

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    Фармацевтична компанія «Дарниця» відкривається для екскурсій
    Фармацевтична компанія «Дарниця» відкривається для екскурсій
    Фармацевтична компанія «Дарниця» відкривається для екскурсій

    «Дарниця» розпочала роботу в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Продуктовий портфель «Дарниці» складається із 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Кінцевий бенефіціар «Дарниці» - доктор фармацевтичних наук Гліб Загорій.

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