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    Технології

    У Twitter з'явилася функція голосових повідомлень

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    У Twitter з'явилася функція голосових повідомлень

    Тривалість голосового твіту - не більше 140 секунд

    У соціальній мережі Twitter почала працювати функція публікації голосових повідомлень. Поки що функція тестується і доступна обмеженій кількості людей.

    Про це у своєму офіційному акаунті повідомляє Twitter.

    Зазначено, що тривалість кожного голосового твіту - 140 секунд. Якщо ж повідомлення виявиться довшим - воно автоматично розділиться на кілька записів, а платформа Twitter створить з повідомлень тред.

    «З сьогоднішнього дня ми тестуємо нову функцію, яка зробить використання Twitter більш людяним», - йдеться в повідомленні.

    Щоб записати голосове повідомлення - потрібно натиснути на іконку, яка зображує звукові хвилі. Зараз така функція доступна деяким користувачам, у яких пристрої на базі операційної системи iOS.

    Компанія обіцяє, що через декілька тижнів функція стане доступною для всіх власників смартфонів з iOS. Однак, в Twitter поки не повідомили, коли можливістю записувати голосові твіти зможуть скористатися всі.

    Навесні Twitter тестував тимчасові повідомлення, які зникали через 24 години після публікації. Такі повідомлення отримали назву fleets і проходили тестування в Бразилії.

    Нагадаємо, у травні соцмережа Twitter почала ставити мітки і попереджувальні повідомлення, щоб позначати вводять в оману і спірні дані про коронавірус.

    Twitter соціальні мережі
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