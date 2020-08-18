В Японії з'явилися прозорі вбиральні



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Прозорі моделі вирішують відразу дві проблеми - крізь скло видно, чи чисто всередині і чи зайнята кабінка, - говорять розробники

Стіни туалетів створені з «розумного» скла

У столиці Японії Токіо з'явилися вбиральні, у яких стіни зроблені з «розумного» скла, що стає непрозорим, коли до кабінки заходить людина. Про це повідомляє The Guardian..

Зазначається, що незвичайні туалети з'явилися столичному районі Сібуя в рамках проекту Tokyo Toilet Project,

«Вони зроблені повністю з прозорого кольорового матеріалу, що називається «розумним» склом. Такі громадські туалети працюють за простим принципом, коли людина заходить всередину кабінки, то скло затемнюється і стає непрозорим. Крім своєї основної функції, високотехнологічні туалети працюють ще й як ліхтарі. У темний час доби їх освітлення підсвічує доріжки в парках», - йдеться у повідомленні.

Усі туалети розділені на три зони: чоловічу, жіночу і для осіб з особливими потребами. У приміщенні є унітаз, раковина і пеленальний столик.

Автором проекту виступив фонд Nippon Foundation, а ідея прозорих туалетів належить японському архітектору Сігеру Бану (Shigeru Ban). У фонді заявили, що вони хочуть зламати стереотипи про громадських туалетах, які помилково вважають «брудними і смердючими». Прозорі моделі вирішують відразу дві проблеми - крізь скло видно, чи чисто всередині і чи зайнята кабінка. Таким чином потенційний відвідувач може оцінити, чи варто йому оплачувати відвідування вбиральні.

Також нещодавно в Японії побудували «паперові туалети». Вони являють собою трикутні споруди з трьома кабінками. Їх фасади виконані з яскраво-червоного металу і нагадують складки подарункового паперу. Ця техніка називається арігато. Так в Японії загортають подарунки в знак подяки.