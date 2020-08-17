У Японії через три роки запустять літаюче таксі: фото, відео



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У Японії через три роки запустять літаюче таксі Фото: Design Boom

На початку цього року літаючий автомобіль SkyDrive SD–XX вже пройшов випробування в приміщенні

Уряд Японії має намір вже до 2023 року запустити проект літаючих автомобілів.

Про це пише Design Boom.

Головна мета, яку вони переслідують, – вирішити таким чином проблему мобільності жителів, особливо на віддалених островах і в важкодоступних гірських районах.

Розробкою таких літаючих засобів займається японський стартап SkyDrive.

«Ми розглядаємо можливість запуску служби повітряного таксі у великих містах, будь то Осака або Токіо, з початковими польотами над морем, оскільки було б занадто ризиковано відразу ж починати польоти над людьми», – ділиться планами генеральний директор SkyDrive Томохіро Фукудзава, колишній інженер компанії Toyota.

Такими темпами вже до 2050 року жителі Японії зможуть літати в межах 23 районів Токіо всього за 10 хвилин.

На початку цього року літаючий автомобіль SkyDrive SD–XX вже пройшов випробування в приміщенні, а в даний час – в процесі отримання дозволу на відкритий тестовий політ.

Очікується, що ця модель зможе літати зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Нагадаємо, SkyDrive не єдині, хто займається розробкою аеротаксі. Свої прототипи літаючих машин розробляють також Uber, Boeing і Airbus.