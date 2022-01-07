Науковці назвали «суперпродукт», що вбиває ракові клітини

Спеція корисна, але зловживати нею не слід

Медики заявляють: куркума знищує ракові клітини завдяки антиоксидантам

Куркумін, який є активним інгредієнтом куркуми, допомагає знизити ризик розвитку раку у людини і зупиняє зростання пухлини, заявили медики Cancer Research UK, благодійної організації, яка займається дослідженням онкології. Про це пише Daily Express.

За словами лікарів, існує «суперпродукт», здатний вбити ракові клітини. Завдяки високій концентрації антиоксидантів вони вважають куркуму альтернативним засобом для лікування онкологічних захворювань. Фахівці назвали спецію «вбивцею раку».

Вчені також зауважили, що в країнах, які активно використовують цю спецію, кількість людей з онкологією значно нижча.

Куркума також корисна для очей – зменшує ризик виникнення катаракти. Вона знижує ризик глаукоми та макулодистрофії. Куркуму використовують як засіб зниження холестерину.

При цьому зайве вживання куркуми може спричинити розлад шлунка, кислу відрижку, діарею, запаморочення та головний біль.

Нагадаємо, раніше вчені назвали продукти, що підвищують шанси вижити при раку.

Також стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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