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    Вчені знайшли механізм самознищення ракових пухлин

    Науковці знайшли фермент, який блокує ріст ракових пухлин
    Вчені Університету Нотр-Дам в Саут-Бенд (США) прийшли до висновку, що білковий фермент RIPK1, який бере участь в некрозі клітин, здатний блокувати ріст злоякісних пухлин і виникнення метастазів. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress. Дослідники сподіваються використовувати це з'єднання для лікування особливо небезпечних
    • Сьогодні, 09:30
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    Науковці знайшли фермент, який блокує ріст ракових пухлин

    Вчені Університету Нотр-Дам в Саут-Бенд (США) прийшли до висновку, що білковий фермент RIPK1, який бере участь в некрозі клітин, здатний блокувати ріст злоякісних пухлин і виникнення метастазів. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress.

    Дослідники сподіваються використовувати це з'єднання для лікування особливо небезпечних форм раку. 

    Як виявилося, RIPK1 сприяє зменшенню в клітинах кількості мітохондрій - органел, які забезпечують метаболізм енергією. Це, насамперед, призводить до розвитку окисного стресу, коли виникає велика кількість активних форм кисню, яка ушкоджує білки, ліпіди і ДНК.

    У таких умовах клітини починають самознищуватися в процесі апоптозу або контрольованої клітинної загибелі, що є однією з ліній захисту проти пухлин.

    США наука
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