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    Технології

    Пошуковик Google «вивчив» українську мову

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    Спочатку Google працював виключно з англійською для пошукових запитів у США. - Пошуковик Google «вивчив» українську мову
    Спочатку Google працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

    Алгоритм пошуку Google поповнився понад 70 мовами

    Пошуковик Google Bert, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився понад 70 мовами.

    Про це повідомляється у Google блог, Google SearchLiaison в Twitter

    Google Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, що поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення – зокрема, прийменники і словосполучення – замість ключових фраз.

    Алгоритм використовує нейронну мережу, що наділяє пошукову систему «розумінням». Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

    Як повідомлялося, штучний інтелект Google написав романтичний вірш.

    Нагадаємо, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.

    Google рейтинг Twitter штучний інтелект YouTube
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