Пошуковик Google «вивчив» українську мову
Алгоритм пошуку Google поповнився понад 70 мовами
Пошуковик Google Bert, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився понад 70 мовами.
Про це повідомляється у Google блог, Google SearchLiaison в Twitter
Google Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, що поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення – зокрема, прийменники і словосполучення – замість ключових фраз.
Алгоритм використовує нейронну мережу, що наділяє пошукову систему «розумінням». Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.
Як повідомлялося, штучний інтелект Google написав романтичний вірш.
Нагадаємо, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.