Пошуковик Google «вивчив» українську мову



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Спочатку Google працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

Алгоритм пошуку Google поповнився понад 70 мовами

Пошуковик Google Bert, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився понад 70 мовами.

Про це повідомляється у Google блог, Google SearchLiaison в Twitter

Google Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, що поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення – зокрема, прийменники і словосполучення – замість ключових фраз.

Алгоритм використовує нейронну мережу, що наділяє пошукову систему «розумінням». Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

Як повідомлялося, штучний інтелект Google написав романтичний вірш.

Нагадаємо, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.