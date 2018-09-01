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    Технології

    ЗМІ опублікували фотографію нового iPhone

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    ЗМІ опублікували фотографію нового iPhone

    Телефон вийде в двох варіантах - з 5,8-дюймовим і 6,5-дюймовим OLED-екраном

    Видання 9to5Mac опублікувало знімок нового iPhone від компанії Apple, який продемонструють 12 вересня.

    Відзначається, що новий смартфон може отримати назву iPhone XS.

    За даними видання, гаджет вийде в двох варіантах - з 5,8-дюймовим і 6,5-дюймовим OLED-екраном.

    Уточнюється, що покупцям буде доступний варіант смартфон з золотистим забарвленням.

    Джерело стверджує, що обидві старші моделі будуть називатися iPhone XS, а не iPhone X і iPhone X Plus, як передбачалося раніше. Крім них буде ще третя модель з LCD-екраном діагоналлю 6,1 дюйма.

    Як точно вона буде називатися, поки неясно, але існує висока ймовірність, що її назвуть просто iPhone.

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