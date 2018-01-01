ЗМІ: російські хакери намагалися зламати пошту Сенату США

У США вважають, що хакери шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ

Хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. «Ті ж хакери (Fancy Bear), які проникли у сервери Демократичної партії США,



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У США вважають, що хакери шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ

Хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc.

«Ті ж хакери (Fancy Bear), які проникли у сервери Демократичної партії США, протягом останніх кількох місяців створили умови для здійснення шпигунської кампанії проти Сенату США», – заявили в Trend Micro Inc.

«Вони продовжують бути дуже активними – принаймні, у здійсненні підготовчої роботи – щоб знову мати вплив на громадську думку», – наголосив представник Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

За його словами, хакери шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ.

У звіті компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. оприлюднені результати підозрілих веб-сайтів, схожих на внутрішню базу електронної пошти Сенату США. За цифровими відбитками, які містилися в конструкції цих сайтів, встановлено, що такі самі використовувалися виключно групою Fancy Bear.

Раніше повідомлялося, що російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії з Зимових Олімпійських ігор.

Джерело: Українська правда