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    ЗМІ: російські хакери намагалися зламати пошту Сенату США

    У США вважають, що хакери шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ
    Хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. «Ті ж хакери (Fancy Bear), які проникли у сервери Демократичної партії США,
    • Сьогодні, 03:52
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    Хакер
    Хакер

    У США вважають, що хакери шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ

    Хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.

    Про це повідомляє Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc.

    «Ті ж хакери (Fancy Bear), які проникли у сервери Демократичної партії США, протягом останніх кількох місяців створили умови для здійснення шпигунської кампанії проти Сенату США», – заявили в Trend Micro Inc.

    «Вони продовжують бути дуже активними – принаймні, у здійсненні підготовчої роботи – щоб знову мати вплив на громадську думку», – наголосив представник Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

    За його словами, хакери шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ.

    У звіті компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. оприлюднені результати підозрілих веб-сайтів, схожих на внутрішню базу електронної пошти Сенату США. За цифровими відбитками, які містилися в конструкції цих сайтів,  встановлено, що такі самі використовувалися виключно групою Fancy Bear.

    Раніше повідомлялося, що російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії з Зимових Олімпійських ігор.

    Джерело: Українська правда

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