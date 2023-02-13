Колишня топменеджерка «Нафтогазу», яка мала громадянство РФ, відсудила майже 8 млн грн

З початком повномасштабної війни РФ проти України Ольга Бородіна виїхала до Нідерландів і працювала дистанційно до середини квітня 2022 року

Колишня директорка закупівель «Групи Нафтогаз» Ольга Бородіна виграла судову справу проти акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Вона відсудила 7,7 млн грн середнього заробітку за час вимушеного припинення дії трудового договору, 213,3 тис. грн судових витрат (із них 200 тис. грн становили витрати на правову допомогу) і 87,7 тис. грн невиплаченої компенсації за оренду квартири у березні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

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За матеріалами справи у середині березня 2021 року тодішній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв уклав трудовий договір із Ольгою Бородіною терміном до 25 лютого 2024 року. Пресслужба держкомпанії відрекомендувала її як досвідчену працівницю в енергетичній сфері, пов’язану з поставками та закупівлями. До роботи в «Нафтогазі» Бородіна працювала у Royal Dutch Shell та Shell Sahalin, мала громадянство Нідерландів.

Після початку широкомасштабного військового вторгнення РФ в Україну і регулярних обстрілів Києва 1 березня 2022 року Бородіна перебралася до Нідерландів. Звідти вона продовжила працювати дистанційно з використанням телекомунікаційних засобів зв’язку.

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14 квітня 2022 року компанія «Нафтогаз України» призупинила дію контракту з директоркою закупівель на час воєнного стану. Також роботодавець відмовився нараховувати зарплату, гарантовані та компенсаційні виплати Бородіній з 15 квітня 2022 року і до дня поновлення дії договору.

Варто зауважити, що, згідно з контрактом, до великої війни «Нафтогаз» щомісячно компенсовував Бородіній $3 тис. за оренду квартири.

У червні 2022-го ексдиректорка закупівель «Групи Нафтогаз» через адвокатів подала до столичного суду. На її думку, компанія «Нафтогаз України» грубо порушила трудові права та законні майнові інтереси.

У суді відповідач пояснив, що у нього не було можливості забезпечити позивачку роботою у зв’язку з військовою агресією в Україні.

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Феміда співставила докази сторін і зацитувала положення Конвенції Міжнародної організації праці №158 від 22 червня 1982 року: «роботодавець не може діяти довільно, на власний розсуд, визначаючи як підстави, так і процедуру звільнення». У випадку з призупиненням дії контракту Бородіної суд помітив деякі протиріччя. Зокрема, уже ексголова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко службовою запискою викликав Бородіну прибути 4 квітня на своє робоче місце «у зв’язку з виробничою необхідністю».

«Відповідач, з однієї сторони стверджує про неможливість надання позивачу роботи, а з іншої – викликає її за власним місцезнаходженням для продовження виконання роботи», – сказано у судовому рішенні.

В цілому, суд дійшов висновків про грубе порушення трудових прав позивачки з боку «Нафтогазу». З цього приводу Феміда скасувала спірний наказ про призупинення дії трудового договору і поставила негайно стягнути з держкомпанії на користь Ольги Бородіної суму місячного заробітку за час вимушеного припинення дії трудового договору.

Водночас компанія «Нафтогаз» направила до київського суду заяву про відстрочення виконання судового рішення. Річ утім, що Ольга Бородіна є громадянкою Росії. Такий висновок «Нафтогаз» зробив на підставі листа Служби зовнішньої розвідки України від 26 жовтня 2022 року.

Адвокат Бородіною відреагував на закиди «Нафтогазу», надавши документи виходу його клієнтки з громадянства Росії.

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Як з’ясував суд, 25 червня 2020 року президент Росії Володимир Путін позбавив Ольгу Бородіну російського громадянства. Феміда дослідила оригінал довідки Головного управління МВС РФ про вихід позивачки з громадянства від 9 липня 2020 року. Також до справи було долучено оригінал акту добровільної здачі закордонних паспортів РФ і паспорта громадянина РФ, на ім’я Ольги Бородіної.

Крім цього, суд зауважив, що пані Бородіна мешкала у Росії в статусі іноземного громадянина – громадянина Нідерландів.

«Ольга Бородіна є уродженкою міста Красноярськ (РФ). Однак на момент укладення трудового договору з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а також на момент розгляду вказаної цивільної справи, в матеріалах справи відсутні докази того, що вона є громадянкою РФ, оскільки має громадянство Королівства Нідерланди», – наголосив суд.

З цих міркувань Феміда залишила без задоволення заяву «Нафтогаз України» про відстрочення виконання судового рішення.