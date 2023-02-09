Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій
Понад 60% втрат під час війни спричинені застосуванням артилерії, яка є найбільш руйнівною зброєю. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик під час брифінгу в Military Media Center.
«З кожним століттям існування людства артилерія впевнено виборювала статус найбільш руйнівної зброї. Війна, як форма протистояння, перетворилася на війну артилерій», – сказав він.
Для прикладу Рудик зазначив, що за півтора року облоги Сараєва артилерією було повністю знищено 35 тис. будівель, а північнокорейська артилерія за одну годину стрільби може вбити та поранити 200 тис. людей.
Представник Генерального штабу зауважив, що всупереч численним прогнозам щодо домінування повітряної складової у конфліктах майбутнього, артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій.
«На превеликий жаль, Україна та українське суспільство переконалися в цьому на власному гіркому досвіді... одна справа – якби ракетні війська та артилерія застосовувалися суто на полі бою. Тоді світ не знав би жахливих руйнувань, страждань, горя та сліз скаліченого цивільного населення», – додав Рудик.
Нагадаємо, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.
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