Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті

Артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій

Понад 60% втрат під час війни спричинені застосуванням артилерії, яка є найбільш руйнівною зброєю. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик під час брифінгу в Military Media Center.

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«З кожним століттям існування людства артилерія впевнено виборювала статус найбільш руйнівної зброї. Війна, як форма протистояння, перетворилася на війну артилерій», – сказав він.

Для прикладу Рудик зазначив, що за півтора року облоги Сараєва артилерією було повністю знищено 35 тис. будівель, а північнокорейська артилерія за одну годину стрільби може вбити та поранити 200 тис. людей.

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Представник Генерального штабу зауважив, що всупереч численним прогнозам щодо домінування повітряної складової у конфліктах майбутнього, артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій.

«На превеликий жаль, Україна та українське суспільство переконалися в цьому на власному гіркому досвіді... одна справа – якби ракетні війська та артилерія застосовувалися суто на полі бою. Тоді світ не знав би жахливих руйнувань, страждань, горя та сліз скаліченого цивільного населення», – додав Рудик.

Нагадаємо, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.