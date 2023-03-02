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У Москві встановлено ще одну систему ППО (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Москві встановлено ще одну систему ППО (відео)
Фото: wikimedia

Нова система встановлена приблизно за 23 км від Красної площі

У столиці РФ з’явилася ще одна система протиповітряної оборони поруч із метро «Саларьєво». Місцеві помітили там радіолокаційну станцію розвідки та цілевказівки. Відповідне відео виклав російський Telegram-канал «Сирена».

Російське видання «The Insider» уточнило, що на відео – мобільна радіолокаційна станція розвідки і цілевказування П-18-2 «Прима». Поруч із такою РЛС мають працювати комплекси ППО ближнього та середнього радіусу дії.

До слова, станція метро «Салар'єво» у Москві рощташована приблизно за 23 км від Красної площі.

ППО встановлювалися в Москві та передмісті ще з грудня 2022 року, але в січні 2023 року ЗМІ звернули увагу, що на дахах будівель почали з'являтися нові установки.

У січні паблік «Сирена» нарахував сім таких майданчиків, зокрема поруч із важливими для чиновників об'єктами: резиденцією Путіна в Ново-Огарьово й бізнес-аеропортом «Газпром авіа «Остаф'єво». Восьма система ППО встановлена навпроти «Лужників» перед мітинг-концертом 22 лютого.

Нагадаємо, що На Воробйових горах у Москві навпроти стадіону «Лужники» помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Це сталося якраз напередодні виступу російского диктатора на концерті в «Лужниках».

До слова, у середині січня у Москві на Рубльовці розгорнули системи ППО. На тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви.

Теги: системи ППО Москва росія

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