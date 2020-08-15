МЗС Білорусі звернувся до Євросоюзу



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За словами прессекретаря МЗС, країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу

Білорусь налаштована на збереження комунікації - прессекретар МЗС

Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі. Про це сказав прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє «БелаПАН».

За словами прессекретаря МЗС, країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу.

Глаз заявив, що Білорусь налаштована на збереження комунікації.

«Санкції - це кінець політики... Тому ключове питання зараз - чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є», - заявив він.

Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.