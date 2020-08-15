  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    МЗС Білорусі звернувся до Євросоюзу

    • Розсилка
    За словами прессекретаря МЗС, країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу - МЗС Білорусі звернувся до Євросоюзу
    За словами прессекретаря МЗС, країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу

    Білорусь налаштована на збереження комунікації - прессекретар МЗС

    Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі. Про це сказав прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє «БелаПАН».

    За словами прессекретаря МЗС, країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу. 

    Глаз заявив, що Білорусь налаштована на збереження комунікації.

    «Санкції - це кінець політики... Тому ключове питання зараз - чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є», - заявив він.

    Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

    Читайте також: 

      ЦВК МЗС Білорусь ЄС вибори санкції Путін політика протест КДБ
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ