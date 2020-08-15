Протести у Білорусі: працівники авіакомпанії «Белавіа» вийшли на протест



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Люди тримають плакати з написом «Ми проти насилля»

На відеозаписі можна бачити кілька десятків працівників, які тримають білі та червоні повітряні кульки.

Працівники національної авіакомпанії Білорусі «Белавіа» вийшли на протест проти результатів виборів президента.

Відповідне відео розміщене на Telegram-каналі Беларусь Сейчас.

На відеозаписі можна бачити кілька десятків працівників, які тримають білі та червоні повітряні кульки. Також співробітники авіакомпанії тримають плакати з написом «Ми проти насилля».

Белавіа – це національна авіакомпанія Білорусі. Основні рейсові та чартерні міжнародні польоти здійснює з Національного аеропорту Мінськ. Компанія має 17 представництв в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, є членом міжнародної організації авіаперевізників ІАТА.

За останні кілька днів до протестів та страйків долучилися працівники низки великих білоруських підприємств, включаючи завод БелАЗ.

Нагадаємо, 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі сьогодні, 14 серпня, оголосила остаточні підсумки президентських виборів в країні. Згідно з оприлюдненими результатами, на президентських виборах з великим відривом переміг Олександр Лукашенко.

До слова, у Білорусі 14 серпня співробітники Мінського метрополітену вийшли на акцію протесту проти результатів виборів президента і дій силовиків.

Як повідомлялося 13 серпня, сотні працівників Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) вийшли на страйк проти результатів виборів президента.

Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів.

Також 11 серпня робітники Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ) вийшли на страйк проти фальсифікацій на президентських виборах.

11 серпня оголосив страйк через президентські вибори в Білорусі і Мінський тракторний завод.