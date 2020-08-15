Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди вдягнуті в білий одяг, деякі причепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі

Понад сотня учасників акції солідарності зібралися біля арки Дружби народів

У Києві біля арки Дружби народів активісти організували акція на підтримку народу Білорусі. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що учасники акції вишикувались вздовж пішохідного мосту, щоб показати свою солідарність з білорусами, які протестують проти результатів виборів президента.

«На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі причепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі», - йдеться у повідомленні.

Журналісти інформують, що за порядком слідкують правоохоронці, наразі ситуація спокійна.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.