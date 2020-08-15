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    Суспільство

    Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»

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    Люди вдягнуті в білий одяг, деякі причепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі - Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»
    Люди вдягнуті в білий одяг, деякі причепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі

    Понад сотня учасників акції солідарності зібралися біля арки Дружби народів

    У Києві біля арки Дружби народів активісти організували акція на підтримку народу Білорусі. Про це повідомляє Укрінформ.

    Зазначається, що учасники акції вишикувались вздовж пішохідного мосту, щоб показати свою солідарність з білорусами, які протестують проти результатів виборів президента.

    «На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі причепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі», - йдеться у повідомленні.

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    Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»
    Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»
    Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»
    Київ підтримав білорусів «ланцюгом солідарності»

    Журналісти інформують, що за порядком слідкують правоохоронці, наразі ситуація спокійна.

    Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

    Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

    Білорусь Київ акція протест активісти
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