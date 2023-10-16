США розглядають можливість візиту Байдена до Ізраїлю

Офіс прем'єр-міністра Нетаньягу та Білий дім вивчають деталі можливої поїздки та розглядають запрошення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня. Про це повідомляє Times of Israel.

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Офіс прем'єр-міністра Нетаньягу та Білий дім вивчають деталі можливої поїздки та розглядають запрошення.

Незабаром у Білому домі прокоментували можливий візит.

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Представник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон зазначила: «У нас немає планів про нову поїздку, про яку можна було б оголосити».

Якщо Байден вирішить відвідати Ізраїль, він стане першим главою держави, який відвідав країну після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю.