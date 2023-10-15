Білий дім підтвердив ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю

Салліван заявив, що пакет допомоги буде «значно більшим» за два мільярди доларів

Джо Байден цього тижня буде переконувати Конгрес у необхідності схвалення пакету

У Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Про це пише The Guardian.

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Як заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, президент США Джо Байден цього тижня буде переконувати Конгрес у необхідності схвалення пакету.

Зі слів посадовця, пакет буде «значно більшим» за два мільярди доларів.

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Нагадаємо, днями Салліван заявляв, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.