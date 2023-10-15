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Білий дім підтвердив ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білий дім підтвердив ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю
Салліван заявив, що пакет допомоги буде «значно більшим» за два мільярди доларів
фото з відкритих джерел

Джо Байден цього тижня буде переконувати Конгрес у необхідності схвалення пакету

У Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Про це пише The Guardian.

Як заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, президент США Джо Байден цього тижня буде переконувати Конгрес у необхідності схвалення пакету.

Зі слів посадовця, пакет буде «значно більшим» за два мільярди доларів.

Нагадаємо, днями Салліван заявляв, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль президент радник міністр Міноборони армія війна фінансування ХАМАС

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