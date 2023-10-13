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Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу / Twitter

Фото опублікували на акаунті Нетаніягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном показав йому фотографії дітей, яких, як стверджується, вбили та спалили бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

Фото опублікували в англомовному акаунті Нетаніягу в Twitter.

«ХАМАС нелюдський. ХАМАС – це ІДІЛ», – йдеться в повідомленні.

УВАГА! Кадри у матеріалі можуть шокувати (18+)

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Раніше представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус підтвердив, що бойовики ХАМАС вбивали та обезголовлювали дітей.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль ХАМАС війна діти

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