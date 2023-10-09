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Як війна в Україні вплине на зв’язки Росії та Ірану: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як війна в Україні вплине на зв’язки Росії та Ірану: дані британської розвідки
Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі
фото з відкритих джерел

Росія за два роки інвестувала до Ірану 2,76 млрд дол.

Іранська допомога Росії у війні проти України включала сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони-камідзе були ключовим елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Аналітики зазначають, що партнерство Росії з Іраном останніми роками зміцнилося, чому сприяло вторгнення Москви до України. Міжнародна ізоляція змусила Росію перенаправити свої зовнішньополітичні зусилля у бік раніше менш бажаного партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

За даними британської розвідки, ця угода тепер розширена і тепер включає збирання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії.

«Російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також активізувалися. Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС», – йдеться у повідомленні.

Іран нещодавно заявив, що Росія інвестувала до Ірану 2,76 млрд дол. у 2022-2023 роках.

«Економічні зв'язки, швидше за все, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне пом'якшити наслідки санкцій», – кажуть аналітики.

До слова, раніше WSJ писав, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль.

Теги: Іран росія війна

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