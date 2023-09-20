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Росія накрила вогнем Херсон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія накрила вогнем Херсон
фото ілюстративне

Були обстріляні різні райони міста

Сьогодні,  20 вересня, російська армія завдала чергового удару по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Армія РФ завдала чергового удару по Херсону. Були обстріляні різні райони міста», – йдеться в дописі.

Він закликав місцевих жителів бути обережними, не перебувати на відкритому просторі, перейти до більш безпечних місць.

Також Мрочко зазначив, що за минулу добу 33 рази російський ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду та використав для цього 180 снарядів. Ураження зафіксовані в Степанівці, Херсоні, Садовому, Антонівці, Наддніпрянському та Придніпровському.

Вночі армія РФ атакувала Садове, Придніпровське, Херсон та Молодіжне.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Теги: Херсон війна росія

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