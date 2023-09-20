Росія накрила вогнем Херсон

Були обстріляні різні райони міста

Сьогодні, 20 вересня, російська армія завдала чергового удару по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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«Армія РФ завдала чергового удару по Херсону. Були обстріляні різні райони міста», – йдеться в дописі.

Він закликав місцевих жителів бути обережними, не перебувати на відкритому просторі, перейти до більш безпечних місць.

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Також Мрочко зазначив, що за минулу добу 33 рази російський ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду та використав для цього 180 снарядів. Ураження зафіксовані в Степанівці, Херсоні, Садовому, Антонівці, Наддніпрянському та Придніпровському.

Вночі армія РФ атакувала Садове, Придніпровське, Херсон та Молодіжне.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.