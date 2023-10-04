Росія зрадила Вірменію і здала Карабах. Західне видання знайшло докази

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу

Переговори відбулися 17 вересня у Стамбулі

Попри союзницькі безпекові гарантії щодо Вірменії, Кремль заздалегідь погодив спецоперацію Азербайджану проти Нагірного Карабаху. Зокрема напередодні початку «локальних антитерористичних заходів» на карабахській території Росія, США та Європейський союз (ЄС) провели секретні переговори. Про це пише газета Politico.

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Високопоставлений дипломат, знайомий із перебігом обговорень, повідомив виданню: переговори відбулися 17 вересня у Стамбулі, основну увагу було приділено питанням пропуску гуманітарних конвоїв з Вірменії у Нагірний Карабах, щоб забезпечити паливом та продовольством місцевих мешканців.

США представляв старший радник з переговорів на Кавказі Луї Боно, Євросоюз направив представника у регіоні Тойво Клаара, а від Росії прибув спеціальний посланник президента Володимира Путіна щодо відносин між Вірменією та Азербайджаном Ігор Ховаєв.

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Співробітник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч, назвавши її приватною дипломатичною дискусією.

Раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання затвердження мирного договору між Баку та Єреваном, як і раніше, актуальне, незважаючи на рішення влади невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) про припинення її існування.

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент Росії Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.

До відома, Вірменія входить до ОДКБ, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році організація не надала жодної практичної допомоги Єревану.

Нагадаємо, 19 вересня азербайджанське міноборони оголосило про початок «локальних антитерористичних заходів» на карабахській території.

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Нагадаємо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

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