Байден провів переговори з лідерами Ізраїлю та Палестини

Байден засудив жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль

Президент США Джо Байден провів окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, під час розмови з Нетаньягу, Байден наголосив на незмінній підтримці Ізраїлю з боку США. Він також поінформував ізраїльського прем’єра про військову підтримку США і повторив своє застереження проти будь-яких спроб розширити конфлікт.

Сторони обговорили координацію США з ООН, Єгиптом, Йорданією, Ізраїлем та іншими країнами регіону, щоб забезпечити невинним цивільним особам доступ до води, їжі та медичної допомоги. Президент Байден підтвердив свою підтримку всіх зусиль із захисту цивільних осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Оскільки з'являється дедалі більше інформації про жорстокі злодіяння ХАМАС, скоєні минулого тижня, президент Байден підтвердив необхідність того, щоб усі країни однозначно засудили ХАМАС як терористичну організацію, яка не відображає сподівання палестинського народу», – йдеться у заяві.

У розмові з главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом Байден засудив жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль і підтвердив, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення.

Аббас також поінформував Байдена про його діяльність у регіоні та зусилля з доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському народові, особливо в секторі Гази. Зі свого боку Байден запропонував Палестинській адміністрації свою повну підтримку цих важливих і постійних зусиль.

«Президент Байден докладно розповів про зусилля США з координації дій із партнерами з метою запобігання розширенню конфлікту, а також про необхідність збереження стабільності на Західному березі річки Йордан і в регіоні загалом», – йдеться у заяві Білого дому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тис. людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб.