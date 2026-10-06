Росія ввела обмеження у Сочі після масштабної пожежі на танкері

Місцевих жителів і туристів закликали скоротити перебування просто неба

У Чорному морі спалахнула пожежа на танкері, після чого в російському Сочі тимчасово запровадили обмеження для жителів і відпочивальників. Зокрема, у федеральній території Сіріус закрили пляжі. Про це повідомив глава федеральної території Дмитро Плишкін, пише «Главком».

За його словами, пляжі для відпочивальників тимчасово недоступні. Місцевих жителів і туристів також закликали утриматися від тривалого перебування на вулиці.

Крім того, людям рекомендували за можливості не відкривати вікна. Причиною таких заходів стала пожежа на танкері в Чорному морі. Влада країни-агресора закликала населення дотримуватися рекомендацій до скасування обмежень.

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Наразі повідомляється саме про тимчасове закриття пляжів та рекомендації для населення. Інші подробиці щодо пожежі на танкері не наводяться.

Варто нагадати, що біля берегів Сочі в Чорному морі спалахнула масштабна пожежа на судні. Над акваторією піднялася велика хмара чорного диму, яку видно з узбережжя міста.

На відео видно судно, охоплене вогнем, та густий чорний дим, який здіймається над морем. За попередніми повідомленнями, йдеться про танкер. Водночас офіційної інформації російської влади про назву судна, причину займання та можливі наслідки пожежі наразі немає.