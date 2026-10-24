NYT: Сенатори погрожують заблокувати призначення Трампа через збої супутникового зв'язку в Україні

22 жовтня Дональд Трамп заявив, що доступ України до Starlink відновлено

Представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті США заявили Білому дому про намір блокувати затвердження висунутих президентом Дональдом Трампом кандидатур. Головною вимогою законодавців є відновлення безперебійної роботи систем супутникового зв'язку Starlink, які критично важливі для Сил оборони України. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Протистояння виникло після того, як українська сторона повідомила про різкі обмеження швидкості та збої в роботі супутникової мережі. Це призвело до падіння безпілотників, ускладнило перехоплення російських дронів і ракет, а також створило загрозу безпеці американського дипломатичного й військового персоналу в Києві через запізнілі попередження про атаки. Попри те, що президент Трамп звертався до керівництва SpaceX із проханням відновити доступ, значні обмеження та технічні проблеми на місцях зберігаються.

На тлі цих подій американські законодавці посилюють тиск на адміністрацію. Комітети Конгресу перевіряють причини затримок постачання раніше схвалених ракет-перехоплювачів ППО, планують розслідування щодо роботи SpaceX та вимагають від компаній зберегти документацію щодо операцій з російським дизельним паливом. Окремі впливові сенатори також виступають за те, щоб використати важелі впливу для перегляду підходів Білого дому до військової підтримки України.

Раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито доручив відновити роботу Starlink і Starshield на території України. Він заявив, що попри дії адміністрації Трампа, Росія готова продовжити мирні переговори.

Нагадаємо, сенатор-демократ США Річард Блюменталь розпочав розслідування обставин, за яких Україна втратила повноцінний доступ до військової системи супутникового зв'язку Starshield. Він прагне встановити, хто наказав обмежити її роботу та чи був причетний до цього Білий дім.

Блюменталь, який є провідним демократом у постійному підкомітеті Сенату з розслідувань, звернувся з листом до міністра оборони США Піта Гегсета. Сенатор вимагає пояснити причини обмеження доступу українських військових до технологій компанії SpaceX.