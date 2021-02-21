WhatsApp застосує санкції до користувачів, якщо вони не схвалять нові правила

Неактивні акаунти користувачів будуть видалені через 120 днів з моменту останнього використання програми

Месенджер обмежуватиме роботу акаунтів

Месенджер WhatsApp застосує санкції до користувачів в разі відмови від нових правил. Про це йдеться в повідомленні на сайті технічної підтримки.

WhatsApp обмежить функції відправки та читання повідомлень тим, хто не прийме оновлені положення його політики до 15 травня. Відповідно до нових правил, користувачі зобов’язані ділитися даними з компанією Facebook.

«Якщо до цього часу ви їх не приймете, WhatsApp не вилучить ваш акаунт, однак функціональність вашого облікового запису WhatsApp буде обмежена до прийняття змін. Протягом короткого періоду часу ви зможете отримувати дзвінки та повідомлення, але не зможете читати і відправляти повідомлення в додатку», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє інтернет-портал TechCrunch, неактивні акаунти користувачів будуть видалені через 120 днів з моменту останнього використання програми.

За останній час WhatsApp позбувся 30 мільйонів користувачів по всьому світу. Це пов’язано з тим, що користувачі негативно оцінили оновлені умови використання програми. У новій версії месенджер анонсував, що почне ділитися інформацією з материнською компанією Facebook.

Нагадаємо, у WhatsApp виявили небезпечний вірус – шкідливе ПО автоматично поширюється через повідомлення в месенджері. Потенційна жертва отримує в WhatsApp посилання на шкідливий мобільний додаток Huawei Mobile.

Як повідомлялося, 9 лютого, у Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі.