Литва пропонує ЄС заморозити «Північний потік-2» до виборів у Росії

МЗС Литви вважає, що заморожування газопроводу може бути компромісом

Парламентські вибори в РФ заплановані на вересень

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» має бути призупинено до парламентських виборів у Росії для здійснення тиску на Москву з вимогою проведення демократичних реформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Reuters.

Як пише видання, міністри закордонних справ ЄС мають досягти домовленості щодо введення санкцій проти союзників президента РФ Володимира Путіна у відповідь на вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

«Заморожування може бути компромісом», – заявив Ландсбергіс.

«Ми не пропонуємо скасувати проєкт, а тільки призупинити його. І продовжити його, коли будемо мати справу з демократично обраним російським урядом. Це насправді може збільшити підтримку трубопроводу», – пояснив він.

«Якщо ми заохочуємо Росію газовими контрактами за репресії проти опозиції, це не посилає правильний сигнал Росії та розбиває європейську єдність», – додав Ландсбергіс.

Парламентські вибори в РФ заплановані на вересень.

Зазначимо, Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу «Північний потік-2» – у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Нещодавно сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку-2».

Також ЗМІ повідомили, що Німеччина шукає способи переконати США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку 2».