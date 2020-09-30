Перші дебати Трампа і Байдена: онлайн-трансляція трансляція



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Кандидати в президенти США обговорять шість блоків питань

Дебати триватимуть 90 хвилин без реклами

У Клівленді (штат Огайо) пройдуть перші дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Це буде перший раунд дебатів, наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Супроводжувати та підтримувати президента США будуть його адвокат Рудольф Джуліані та боєць зі змішаних єдиноборств ММА Колбі Ковінгтон.

На дебатах буде шість блоків питань, по 15 хвилин на обговорення кожного:

Минуле Трампа і Байдена

Верховний Суд

пандемія коронавірусу

расові протести і насильство в містах

Чесність майбутніх виборів

Економіка

Кандидати отримають по дві хвилини на монолог, після чого перейдуть до обміну репліками. Дебати стартують о дев’ятій вечора по Вашингтону (4:00 за київським часом), і триватимуть 90 хвилин без реклами.

Організацією дебатів займався журналіст телеканалу Fox News Кріс Уолліс. Як відомо, цей телеканал відкрито підтримує Республіканську партію.

ЗМІ зазначають, що Байден і Трамп по-різному готувалися до дебатів. У штабі нинішнього президента США зазначили, що Трампу в підготовці допомагали особистий адвокат і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, а також республіканець Кріс Крісті.

Але в штабі Байдена інша ситуація. Там заявили, що готувалися до дебатів ґрунтовно. Байден тренується атакувати і відбивати атаки Трампа в польових умовах. Роль Трампа виконує Білл Бауер, радник Байдена і колишній юрист Білого дому.

Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.

До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.

Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».