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    Американець майже 20 років відсидів у тюрмі за злочин, скоєний його братом-близнюком

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    Кевін Дугар провів два десятиліття у в&rsquo;язниці замість свого брата Карла Сміта - Американець майже 20 років відсидів у тюрмі за злочин, скоєний його братом-близнюком
    Кевін Дугар провів два десятиліття у в’язниці замість свого брата Карла Сміта
    фото: VOP News STL

    У 2003 році чоловіка затримали за вбивство людини під час перестрілки

    Кевін Дугар із США провів 20 років у в'язниці за злочин, який він не робив. У скоєному зізнався його брат-близнюк. Про це пише NBC News.

    У 2003 році Кевіна Дугара затримали за вбивство людини під час перестрілки. Через кілька років його засудили до 54 років позбавлення волі.

    У 2013 році Кевін Дугар отримав листа від свого брата-близнюка Карла Сміта, в якому він зізнався, що злочин скоїв саме він.

    Сміт також перебуває у в'язниці за вторгнення в будинок, внаслідок якого дитина отримала поранення, викликане пострілом у голову. Його термін становить 99 років.

    У 2018 році суд відхилив повторне розслідування, вважаючи визнання брата хибним доказом. Попри це, через кілька років правозахисники домоглися повторного розслідування.

    Справу Кевіна Дугара повернули до суду. У кінці січня його звільнили з в'язниці під заставу.

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    Теги: правозахисники суд США вбивство розслідування будинок злочин
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    Американець майже 20 років відсидів у тюрмі за злочин, скоєний його братом-близнюком