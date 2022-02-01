Працівник колонії на Вінниччині піде під суд за збут наркотиків ув’язненим

Чоловік заніс до закладу наркотики у поліетиленовому пакеті, схованому в банці з варенням

У Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У серпні 2021 року працівник колонії заніс до закладу наркотики у поліетиленовому пакеті, схованому в банці з варенням. Наркотики були призначені для продажу засудженому, який відбуває покарання за розбійний напад. «Товар» було виявлено під час огляду. За 40 г канабісу працівник колонії сподівався вторгувати 1 тис. грн. Обвинувальний акт щодо інспектора передано до суду.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

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