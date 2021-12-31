Експрезидентка Південної Кореї вийшла на волю після п’яти років ув'язнення

69-річна політикиня була засуджена у 2018 році після того, як їй було оголошено імпічмент

Колишня президентка Південної Кореї Пак Кин Хе вийшла на волю після майже п’ятирічного ув’язнення. Її засудили до 22 років за корупцію та зловживання владою, нагадує Reuters.

Пак Кин Хе було звільнено з в'язниці 31 грудня. Напередодні вона була включена до списку з понад 3000 одержувачів помилування, яких південнокорейська влада планує звільнити напередодні Нового року.

Чинний президент Південної Кореї Мун Чже Ін помилував Пак Кин Хе минулого тижня, 24 грудня. Глава держави послався на погіршення її здоров'я та висловив сподівання, що її звільнення сприятиме національній єдності.

69-річна політикиня була засуджена у 2018 році після того, як їй було оголошено імпічмент. Її тричі госпіталізували цього року через хронічні болі в плечах і попереку.

Раніше президент виключав помилування Пак. У 2018 році її було визнано винною за 16 з 18 звинувачень, більшість із яких стосувалися хабарництва та вимагання. Суд установив, що вона вступила в змову зі своєю близькою подругою Чхве Сун Сіль, щоб чинити тиск на компанію Samsung та мережу роздрібної торгівлі Lotte, аби ті надали мільйони доларів фондам, якими керувала Чхве.

Крім того, Пак була визнана винною у передачі конфіденційних президентських документів своєму другові.

Спочатку Пак було засуджено до 30 років тюремного ув'язнення й оштрафований на 20 мільярдів вон (16,8 млн доларів), але пізніше Високий суд скоротив термін до 20 років (15 – за корупцію і 5 – за зловживання владою).