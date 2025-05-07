Який Папа потрібен Україні? Посол у Ватикані розповів про очікування від Конклаву

Андрій Юраш: Нам би хотілося мати такого наступника на престолі Святого Петра, який повністю розуміє українську проблематику

Андрій Юраш: Ми сподіваємося, що наступний Папа буде продовжувати лінію Франциска

Україна сподівається, що новий Папа Римський буде глибоко розуміти її потреби й продовжить підтримку, яку здійснював Папа Франциск. Про це заявив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю «Главкому».

«Нам би хотілося мати такого наступника на престолі Святого Петра, який повністю розуміє українську проблематику, який буде близький до України, який продовжуватиме політику Папи Франциска стосовно підтримки в найрізноманітніший спосіб нашої держави. Я хотів би нагадати, що Папа Франциск був, мабуть, тим світовим лідером, який найчастіше і найактивніше кожного тижня, щонайменше двічі на тиждень, а інколи і по три й чотири рази світові нагадував про Україну», – зазначив посол.

Андрій Юраш зауважив, що не було жодної неділі, щоби у молитві Angelus (традиційна католицька молитва, що прославляє Благовіщення Діви Марії і втілення Ісуса Христа), або Regina Caeli (Великодня молитва на честь Діви Марії), Папа Франциск не згадав про Україну. За його словами, понтифік кожної середи на загальних аудієнціях закликав молитися і підтримувати Україну.

«Звісно, ми сподіваємося, що і наступний Папа буде цю лінію продовжувати. Сподіваємося, що це буде так само, як і у Папи Франциска: і підтримка духовна, і моральна, і практична», – підкреслив дипломат.

Посол також зазначив, що Папа Франциск ініціював політично-гуманітарну місію, яку очолив кардинал Маттео Дзуппі. Юраш наголосив, що вона й нині активно займається питаннями звільнення полонених і дітей.

«У цьому самому контексті, в розвитку і поглибленні лінії, яку проводив Папа Франциск, Україна бачить і політику його наступника», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, що Конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Голосування проходитиме у Сикстинській каплиці – всесвітньо відомій пам’ятці, яка знову стане центром уваги вірян з усього світу.

Зокрема, у Ватикані тривають останні приготування до історичної події – Конклаву, на якому буде обрано нового Папу. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ватикану, до Риму вже прибули всі 133 кардинали, які братимуть участь у голосуванні.

Також напередодні обрання нового Папи територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сикстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.