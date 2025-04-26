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Експрезидент США Джо Байден відвідає похорон Папи Франциска

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Експрезидент США Джо Байден відвідає похорон Папи Франциска
Байден мав тривалі особисті й робочі стосунки з Франциском
фото з відкритих джерел

Джо Байден приїде на похорон Папи Римського Франциска разом із дружиною Джилл Байден

Колишній президент США Джо Байден планує приїхати на похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться у суботу у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Як зазначається, Байдена супроводжуватиме його дружина Джилл Байден. Політик мав тривалі особисті й робочі стосунки з Франциском, що розпочалися з візиту Понтифіка до США у 2015 році.

Папа Франциск розпочав своє понтифікатне служіння у 2013 році, під час президентства Барака Обами. Проте речник Байдена повідомив, що Обама не планує бути присутнім на церемонії.

До Ватикану також мають прибути колишній президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія. Виліт подружжя Трампів запланований на ранок п’ятниці.

Раніше ми писали, що на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Серед учасників церемонії будуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав'єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

За даними AFP, перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки – над італійською столицею введено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розташовані підрозділи снайперів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

Теги: Джозеф Байден Папа Римський похорон Джилл Байден

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