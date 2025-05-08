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Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
Окупанти заявили про перемир'я
фото: Reuters

Із димаря Сикстинської капели пішов чорний дим, яке означає, що рішення не було прийняте

Міністр фінансів США погодився з тим, що Путін – воєнний злочинець, РФ об’явила перемир’я, а Папу Римського не змогли обрати. «Главком» зібрав головні події ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Папу Римського не обрано

У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського, але ввечері стало відомо, що рішення не було прийняте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію з Ватикану.

Із димаря Сикстинської капели пішов чорний дим, який означає, що під час свого першого і єдиного на сьогодні голосування кардинали не обрали Папу Римського. Білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера. Варто зазначити, що протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву.

Бессент висловився про Путіна

Під час слухань у Конгресі, що відбулися в середу, 7 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу санкційної політики адміністрації Джо Байдена щодо Росії, назвавши її недостатньо ефективною. Крім того, він відповів на запитання про те, чи вважає президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Post.

Один із конгресменів поцікавився, чи погодиться Бессент вести переговори з Путіним, який є військовим злочинцем. У відповідь міністр наголосив, що дипломатія передбачає діалог з усіма сторонами.

На пряме запитання, чи вважає він російського лідера воєнним злочинцем, міністр відповів ствердно: «Так».

Трамп повідомив про важливі рішення по Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ситуація з війною в Україні наближається до етапу, коли доведеться ухвалювати важливі рішення. Водночас він зізнався, що не в захваті від такої необхідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час розмови з журналістами у Білому домі.

Трампу поставили запитання про російсько-українську війну, зокрема у контексті нещодавньої заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який зазначив, що вимоги Росії на перемовинах є надмірними.

Євро замість долара?

Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Reuters, повідомляє «Главком».

Очільник НБУ пояснив, що така ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

Втім, як підкреслив Пишний, це складний процес, що потребує глибокого і всебічного аналізу та підготовки.

«Триденне перемир’я» Путіна

Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби.

Теги: путін Дональд Трамп Андрій Пишний Конклав перемир'я

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