Останні десять Конклавів: історія обрання Пап Римських

Упродовж майже 650 років управління Католицькою Церквою було довірено виключно тим, хто належить до Колегії кардиналів

Після першого голосування на конклаві 7 травня 2025 року над Сікстинською капелою з'явився чорний дим

Останнім Папою, який не був кардиналом, був Бартоломео Пріньяно – Урбан VI – у 1378 році. Його суперечливий понтифікат призвів до розколу в Церкві та закріпив традицію обрання понтифіка виключно з Колегії кардиналів. Упродовж майже 650 років управління Католицькою Церквою було довірено виключно тим, хто належить до Колегії кардиналів. Сучасні конклави також притримуються цієї традиції, хоча теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою. Про це повідомляє «Главком».

Останні десять конклавів відрізняються між собою не лише швидкістю обрання Папи, а й складністю процесу, які не обходились без інтриг.

1. Конклав 1903 року

Після смерті Лева XIII кардинали зібралися 1 серпня і вже 4 серпня, після семи голосувань, обрали кардинала Джузеппе Сарто, який прийняв ім'я Пій X. Основними питаннями на конклаві були відносини Церкви з державою та боротьба з модерністськими ідеями. Пій X увійшов в історію як консервативний папа, який виступав проти модернізму та провів реформи в церковній музиці та літургії.

2. Конклав 1914 року

Смерть Пія X на початку Першої світової війни визначила атмосферу наступного конклаву, який тривав з 31 серпня по 3 вересня. Після десяти голосувань кардинали обрали кардинала Джакомо делла К'єза, який став Бенедиктом XV. Його понтифікат був значною мірою присвячений зусиллям з припинення війни та наданню допомоги її жертвам. Він також відомий виданням Кодексу канонічного права 1917 року.

3. Конклав 1922 року

Після смерті Бенедикта XV кардинали провели у конклаві п'ять днів, з 2 по 6 лютого. Знадобилося чотирнадцять голосувань, щоб обрати компромісну фігуру – кардинала Акілле Ратті, який прийняв ім'я Пій XI. Його понтифікат тривав до 1939 року і був відзначений укладенням Латеранських договорів, що врегулювали відносини між Італією та Святим Престолом.

4. Конклав 1939 року

Після смерті Пія XI конклав виявився напрочуд швидким. Вже на другий день, 2 березня, після трьох голосувань, кардинали обрали кардинала Еудженіо Пачеллі, який став Пієм XII. Його великий дипломатичний досвід державного секретаря Святого Престолу виявився важливим напередодні Другої світової війни, яка й визначила значну частину його понтифікату.

5. Конклав 1958 року

Після тривалого понтифікату Пія XII кардинали зібралися 25 жовтня і протягом чотирьох днів та одинадцяти голосувань обрали кардинала Анджело Джузеппе Ронкаллі, який прийняв ім'я Іван XXIII. Його обрання стало несподіванкою для багатьох, але саме він скликав Другий Ватиканський собор, що започаткував епоху оновлення в Католицькій Церкві.

6. Конклав 1963 року

Після смерті Івана XXIII кардинали прагнули обрати папу, який би продовжив реформи Собору. Конклав тривав з 19 по 21 червня, і після шести голосувань був обраний кардинал Джованні Баттіста Монтіні, який став Павлом VI. Його понтифікат був присвячений впровадженню рішень Другого Ватиканського собору.

7. Конклав 1978 року (серпень)

Після смерті Павла VI конклав виявився одним з найкоротших. Вже на другий день, 26 серпня, після чотирьох голосувань, кардиналом-папою став Альбіно Лучані, який обрав ім'я Іван Павло I. Його несподівана смерть через 33 дні зробила його понтифікат одним з найкоротших в історії.

8. Конклав 1978 року (жовтень)

Після смерті Івана Павла I кардинали знову зібралися і після трьох днів та восьми голосувань обрали кардинала Кароля Войтилу, який став Іваном Павлом II. Його обрання стало сенсацією, оскільки він був першим неіталійським папою за понад 450 років, а його тривалий понтифікат мав величезний вплив на Церкву та світ.

9. Конклав 2005 року

Після смерті Івана Павла II світ спостерігав за обранням його наступника. Конклав тривав два дні, з 18 по 19 квітня, і після чотирьох голосувань був обраний кардинал Йозеф Ратцінгер, який прийняв ім'я Бенедикт XVI. Його понтифікат був зосереджений на захисті традиційної католицької доктрини.

10. Конклав 2013 року

Зречення Бенедикта XVI стало історичною подією. Конклав, що відбувся після цього, тривав два дні, з 12 по 13 березня, і після п'яти голосувань кардинали обрали аргентинського кардинала Хорхе Маріо Бергольйо, який став Франциском. Його понтифікат відзначається акцентом на милосерді, соціальній справедливості та реформі церковної бюрократії.

Як відомо, у четвер, 8 травня, у Ватикані стартував другий день виборів нового Папи Римського. Кардинали мали розпочати сніданок близько 06:30 (07:30 за київським часом) перед Месою. Потім заплановані голосування протягом дня – два вранці, два в другій половині дня.