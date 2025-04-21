Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
фото з відкритих джерел

Папу Римського поховають у Санта-Марія-Маджоре

Папа Римський Франциск стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Його місцем останнього спочинку стане базиліка Санта-Марія-Маджоре в Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Папа Франциск заявляв про це ще у грудні 2023 року, пояснивши, що відчуває «дуже сильний зв'язок» з базилікою, яку він відвідував недільними ранками, щоб вшанувати Діву Марію.

«Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре, – казав Франциск. – Бо це моя велика відданість».

Хоча в Санта-Марія-Маджоре поховано ще сімох пап, Франциск стане першим після Льва XIII, який помер 1903 року, хто не буде похований у соборі Святого Петра.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Тоді лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска. Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 21 березня було невідомо, чи випишуть понтифіка до Великодня, тобто 20 квітня
Папу Римського випишуть з лікарні вже сьогодні
23 березня, 07:13
Олександр та його п’ятирічна донька Ніколь загинули, мати дівчинки у лікарні
Російський дрон убив батька й доньку в Києві: мати бореться за життя
23 березня, 14:02
Життя Влада Тагаєва було сповнене руху, боротьби та жаги до перемог.
Швидкий і лютий Форсаж. Згадаймо Владислава Тагаєва
31 березня, 09:00
Річард Чемберлен народився 31 березня 1934 року в Лос-Анджелесі
Помер відомий американський актор Річард Чемберлен
30 березня, 19:53
Рідні схилились над тілом вбитого Росією сином
Несамовите прощання батьків з убитим 15-річним сином. Відео з Кривого Рогу після російського удару
4 квiтня, 23:12
Пішов із життя Олександр Чечун
Помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун
10 квiтня, 12:10
Внаслідок події загинули троє людей і ще 11 отримали травми
У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
Сьогодні, 10:21
Водолази-рятувальники виявили тіло жінки на поверхні води на відстані одного метра від берега
У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера
16 квiтня, 10:48
Семенов виступав за МФК «Родина»
Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст
14 квiтня, 20:50

Соціум

Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
ЗСУ уразили місце пуску дронів на Курщині, ліквідовані десятки військових РФ
ЗСУ уразили місце пуску дронів на Курщині, ліквідовані десятки військових РФ
Папа Римський був «Таємним Сантою» для України: що понтифік подарував військовим
Папа Римський був «Таємним Сантою» для України: що понтифік подарував військовим
Як обирають нового Папу Римського: процес, традиції та символіка
Як обирають нового Папу Римського: процес, традиції та символіка
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
21K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua