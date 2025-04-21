Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану

Папу Римського поховають у Санта-Марія-Маджоре

Папа Римський Франциск стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Його місцем останнього спочинку стане базиліка Санта-Марія-Маджоре в Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Папа Франциск заявляв про це ще у грудні 2023 року, пояснивши, що відчуває «дуже сильний зв'язок» з базилікою, яку він відвідував недільними ранками, щоб вшанувати Діву Марію.

«Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре, – казав Франциск. – Бо це моя велика відданість».

Хоча в Санта-Марія-Маджоре поховано ще сімох пап, Франциск стане першим після Льва XIII, який помер 1903 року, хто не буде похований у соборі Святого Петра.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Тоді лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска. Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.