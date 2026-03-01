В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі

Рятувальники та мешканці шукають завали після американо-ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у Мінабі

Місцевий убернатор оголосив у провінції Хормозган день громадської жалоби в неділю, 1 березня

Кількість учнів, загиблих внаслідок американо-ізраїльського удару по школі для дівчат у південному іранському місті Мінаб, зросла щонайменше до 108. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Іранське державне ЗМІ IRIB зазначило, що місцевий губернатор оголосив у провінції день громадської жалоби в неділю.

Внаслідок іншого нападу в південній провінції Ламерд щонайменше 18 мирних жителів загинули внаслідок ударів США та Ізраїлю по спортивному комплексу та житловим районам, повідомило офіційне інформаційне агентство Ісламської Республіки (IRNA) з посиланням на місцевого губернатора.

Представник охорони здоров'я повідомив IRNA, що більшість загиблих у Ламерді були дітьми, і що близько 100 інших людей отримали поранення внаслідок нападів.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».