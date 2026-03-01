Головна Світ Соціум
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів
Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля
фото: Reuters

Іранські ЗМІ назвали іншу кількість – 201 загиблий та 747 поранених у 24 провінціях

Американське інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомило, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Крім того, HRANA повідомила, що щонайменше вісім військовослужбовців загинули та двоє отримали поранення.

«Фактична кількість жертв серед цивільного населення, ймовірно, вища за цю цифру», – йдеться у заяві HRANA.

Раніше іранське державне ЗМІ Press TV повідомило про 201 загиблого та ще 747 поранених у 24 провінціях.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

