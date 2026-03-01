Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту

Головний аеропорт Дубая був частково пошкоджений внаслідок ймовірного авіаудару по одному з його терміналів, при цьому оператор аеропорту заявив, що він зазнав незначних пошкоджень, які було швидко ліквідовано

З 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса. За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ, пише «Главком».

Одним із найбільш шокуючих моментів стала атака на район навколо Бурдж Халіфи. Кадри з соцмереж зафіксували вибухи дронів-камікадзе за лічені сотні метрів від найвищого хмарочоса світу, що змусило владу негайно евакуювати персонал та відвідувачів 828-метрової будівлі. Аналогічна ситуація спостерігалася в районі Dubai Marina, де мешканці були змушені ховатися у підземних паркінгах та підвалах через безперервні вибухи та загрозу падіння уламків. У місті масово закривалися торгові центри, зокрема Dubai Mall, та елітні бутіки світових брендів, а фінансовий хаб DIFC припинив роботу в екстреному порядку.

Значних руйнувань зазнали символи розкоші Об'єднаних Арабських Еміратів. Прямий удар прийшовся по готелю Fairmont The Palm на штучному острові Palm Jumeirah, що спричинило масштабну пожежу на верхніх поверхах та поранення чотирьох осіб. Не уникнув атаки і легендарний готель Бурдж-аль-Араб («Парус»), де після влучання безпілотника вогонь охопив частину фасаду з першого по шостий поверх.

Окрім того, паралізовано роботу головних авіавузлів: аеропорти Dubai International та Al Maktoum закрили на невизначений термін після того, як дрон влучив в один із терміналів, спричинивши паніку серед пасажирів.

Протягом доби Дубай витримав три хвилі атак. Попри роботу ППО, частині іранських снарядів вдалося прорвати захист. Міністерство оборони ОАЕ підтвердило падіння ракет в житлових масивах Абу-Дабі та першу офіційну смерть цивільної особи – громадянина Пакистану. На тлі священного місяця Рамадан, коли місто зазвичай святкує ніч, Дубай занурився у паніку: жителі почали масово скуповувати продукти, а влада запровадила суворі штрафи за поширення непідтвердженої інформації про масштаби руйнувань.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.