Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту
Іран вдарив по п'ятизірковому готелю Бурдж-аль-Араб у Дубаї
скріншот з відео

Головний аеропорт Дубая був частково пошкоджений внаслідок ймовірного авіаудару по одному з його терміналів, при цьому оператор аеропорту заявив, що він зазнав незначних пошкоджень, які було швидко ліквідовано 

З 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса. За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ, пише «Главком».

Одним із найбільш шокуючих моментів стала атака на район навколо Бурдж Халіфи. Кадри з соцмереж зафіксували вибухи дронів-камікадзе за лічені сотні метрів від найвищого хмарочоса світу, що змусило владу негайно евакуювати персонал та відвідувачів 828-метрової будівлі. Аналогічна ситуація спостерігалася в районі Dubai Marina, де мешканці були змушені ховатися у підземних паркінгах та підвалах через безперервні вибухи та загрозу падіння уламків. У місті масово закривалися торгові центри, зокрема Dubai Mall, та елітні бутіки світових брендів, а фінансовий хаб DIFC припинив роботу в екстреному порядку.

Значних руйнувань зазнали символи розкоші Об'єднаних Арабських Еміратів. Прямий удар прийшовся по готелю Fairmont The Palm на штучному острові Palm Jumeirah, що спричинило масштабну пожежу на верхніх поверхах та поранення чотирьох осіб. Не уникнув атаки і легендарний готель Бурдж-аль-Араб («Парус»), де після влучання безпілотника вогонь охопив частину фасаду з першого по шостий поверх.

Окрім того, паралізовано роботу головних авіавузлів: аеропорти Dubai International та Al Maktoum закрили на невизначений термін після того, як дрон влучив в один із терміналів, спричинивши паніку серед пасажирів.

Протягом доби Дубай витримав три хвилі атак. Попри роботу ППО, частині іранських снарядів вдалося прорвати захист. Міністерство оборони ОАЕ підтвердило падіння ракет в житлових масивах Абу-Дабі та першу офіційну смерть цивільної особи – громадянина Пакистану. На тлі священного місяця Рамадан, коли місто зазвичай святкує ніч, Дубай занурився у паніку: жителі почали масово скуповувати продукти, а влада запровадила суворі штрафи за поширення непідтвердженої інформації про масштаби руйнувань.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: Іран ОАЕ готель аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські посадовці визнають, що навіть обмежені удари по Ірану можуть спровокувати масштабну відповідь
WSJ: США готуються до можливих ударів з боку Ірану, посилюючи ППО на Близькому Сході
2 лютого, 04:37
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
15 лютого, 03:58
Трампу доповіли про повну бойову готовність американських сил у регіоні
NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану
19 лютого, 01:46
Віткофф і Аракчі готують зустріч щодо ядерної програми Ірану
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США
2 лютого, 15:06
Пожежа сталася в номері на третьому поверсі готелю
Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)
5 лютого, 10:24
Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
20 лютого, 07:14
Рішення Лондона вплинуло на плани США щодо операції проти Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
20 лютого, 17:05
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
22 лютого, 22:46
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Вчора, 00:57

Соціум

Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту
Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
Соратник Путіна пояснив, чому кияни мають бути дуже вдячні російському диктатору
Соратник Путіна пояснив, чому кияни мають бути дуже вдячні російському диктатору
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua