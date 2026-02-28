У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи

Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника

Один із «шахедів» влетів у міжнародний аеропорт Дубая

У Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Ізраїлі чутно вибухи бомб та повітряну тривогу через атаку Ірану, пише «Главком» із посиланням на CNN.

У Дубаї пролунало кілька гучних вибухів, а в Досі люди бачили ракети, що освітлювали нічне небо та чули віддалені вибухи.

Повідомляється, що іранський дрон влетів у міжнародний аеропорт Дубая. У мережі ширяться відео з аеропорту Дубаї після атаки «шахеда». Люди тікають у паніці.

У свою чергу Ізраїль запустив велику кількість ракет-перехоплювачів проти найбільшої на сьогодні хвилі іранських ракет.

Принаймні одна з ракет, схоже, пробила систему протиповітряної оборони Ізраїлю та влучила в район Тель-Авіва, спричинивши потужний вибух та утворивши велику темну хмару в небі.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».