Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва

Дим у Тель-Авіві після іранського ракетного обстрілу

16 з поранених людей отримали легкі травми

За даними служби екстреного реагування Ізраїлю, понад 20 людей отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу в районі Тель-Авіва. Про це пише «Главком».

«Одна людина отримала критичні травми, а інша – серйозні», – повідомив у своїй заяві Маген Девід Адам (MDA). Ще троє людей отримали травми середньої тяжкості, а 16 – легкі.

За даними лікарні Іхілов у Тель-Авіві, троє з поранених, яких доставили до медичного закладу для лікування, – діти.

Як відомо, Ізраїль запустив велику кількість ракет-перехоплювачів проти найбільшої на сьогодні хвилі іранських ракет.

Принаймні одна з ракет, схоже, пробила систему протиповітряної оборони Ізраїлю та влучила в район Тель-Авіва, спричинивши потужний вибух та утворивши велику темну хмару в небі.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».