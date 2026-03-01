Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
Дим у Тель-Авіві після іранського ракетного обстрілу
фото: соціальні мережі

16 з поранених людей отримали легкі травми 

За даними служби екстреного реагування Ізраїлю, понад 20 людей отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу в районі Тель-Авіва. Про це пише «Главком».

«Одна людина отримала критичні травми, а інша – серйозні», – повідомив у своїй заяві Маген Девід Адам (MDA). Ще троє людей отримали травми середньої тяжкості, а 16 – легкі.

За даними лікарні Іхілов у Тель-Авіві, троє з поранених, яких доставили до медичного закладу для лікування, – діти.

Як відомо, Ізраїль запустив велику кількість ракет-перехоплювачів проти найбільшої на сьогодні хвилі іранських ракет.

Принаймні одна з ракет, схоже, пробила систему протиповітряної оборони Ізраїлю та влучила в район Тель-Авіва, спричинивши потужний вибух та утворивши велику темну хмару в небі.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».

Теги: вибух Ізраїль Іран ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група авіакомпаній Lufthansa призупиняє всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві
Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
Вчора, 12:58
Люди отримали допомогу від MDA після того, як впали, бігаючи до укриття, та відчували гостру тривогу
Ракетна атака на Ізраїль: є перший постраждалий
Вчора, 12:25
Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
Вчора, 12:25
Ізраїльські військові стверджують, що системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням ракет
Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль – ЗМІ
Вчора, 10:22
Дрони атакують Київ
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
26 лютого, 03:58
Наслідки атаки на Київщину 22 лютого
Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
22 лютого, 17:59
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
15 лютого, 03:58
США закликали громадян мати план виїзду з Ірану
США знову закликали американців негайно покинути Іран
6 лютого, 07:57
Росія вдарила по Харкову ракетами
Росія вдарила по Харкову ракетами
4 лютого, 01:55

Соціум

Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
Соратник Путіна пояснив, чому кияни мають бути дуже вдячні російському диктатору
Соратник Путіна пояснив, чому кияни мають бути дуже вдячні російському диктатору
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
У Дубаї внаслідок іранського удару по готелю постраждали чотири людини
У Дубаї внаслідок іранського удару по готелю постраждали чотири людини

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua