Американці протестують проти ударів США по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Американці протестують проти ударів США по Ірану
У Нью-Йорку пройшов протест проти війни з Іраном
скріншот з відео

На протесті у Вашингтоні були вивішені неоново-зелені плакати з написами «Зупиніть війну проти Ірану!» та «Жодної нової війни США на Близькому Сході»

Біля Білого дому зібралися протестувальники, щоб засудити удари США по Ірану та наголосити, що вони не хочуть, щоб країна вступила в нову війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Фатіме, американка іранського походження, яка привела з собою трьох дітей та матір, сказала, що ці страйки – це не те, чого хоче американський народ.

«Як іранка американського походження, я зараз сумую за дітьми, яких бомбардували ізраїльські та американські війська в Ірані», – сказала Фатіме. Іранські чиновники заявили, що десятки учнів загинули внаслідок бомбардування школи для дівчаток.

«Поки мої доньки комфортно навчаються тут, у Сполучених Штатах, цей уряд і цей режим – цей режим Дональда Трампа – бомбардує дітей, які поділяють зі мною кров, вони поділяють землю, з якої я родом», – сказала вона.

На протесті у Вашингтоні, округ Колумбія, були вивішені неоново-зелені плакати з написами «Зупиніть війну проти Ірану!» та «Жодної нової війни США на Близькому Сході», а також палестинські прапори та величезний банер із преамбулою Конституції.

Гюстав Керндт, студент Американського університету, розповів, що він закликає до мирного вирішення. Керндт сказав, що невибіркове бомбардування, поки адміністрація Трампа веде мирні переговори з Іраном, – це не той спосіб, яким США повинні вести дипломатію.

Подібний протест відбувся в Нью-Йорку, де демонстранти скандували: «Ми відкидаємо його фашистський план, жодної війни з Іраном». Учасники тримали плакати та банери з написами «Зупиніть війну в Ірані», «Трамп має піти» та іншими антивоєнними гаслами.

Тим часом у Лос-Анджелесі Майк Казеруні, адвокат іранського походження, був схвильований ударами та заявив CNN, що іранський народ готовий до зміни режиму.

«Коли ви востаннє бачили, щоб люди в Ізраїлі та Ірані танцювали на вулицях від захоплення?» – сказав Казеруні. «Коли ви востаннє чули про країну, яка виходить і танцює, бо схвильована тим, що на неї нападають іноземні держави?»

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Теги: США Іран протест

Американці протестують проти ударів США по Ірану
Американці протестують проти ударів США по Ірану
